Better Call Saul: última temporada abre teorias sobre Gene

Já estão disponíveis na Netflix os dois primeiros episódios da última temporada de Better Call Saul, e eles abriram várias teorias sobre a história e participação de Gene Takovic. Essa leitura contém spoilers!

Desde o início da série, cada temporada era iniciada com um flashforward (visão do futuro) da vida de Gene, exibindo-o como funcionário do Cinnabon em Omaha.

Essas cenas em preto branco criavam uma sub-narrativa dentro da história de Better Call Sall, mas a tradição foi quebrada na nova temporada. Gene está completamente ausente nos novos episódios.

O personagem, que geralmente tem uma sequência de abertura nas temporadas, não retornou para esta até o momento. No entanto, como a 6ª temporada de Better Call Saul será dividida em duas partes, é possível que ele apareça no mid-season.

Ou, ainda, é possível que a temporada de despedida tenha um episódio inteiro sobre Gene. Uma terceira teoria também contaria uma inversão: em vez de abrir a temporada, ele poderia encerrá-la, tomando os minutos finais do último episódio para si.

A temporada final de Better Call Saul é constituída de 13 episódios. Os 7 primeiros serão exibidos entre 18 de abril e 23 de maio de 2022. A partir daí, a série contará com um hiato de dois meses.

A reta final da 6ª temporada, por sua vez, começa a ser exibida em 11 de julho. O último episódio tem previsão de estreia para 15 de agosto.

“Assistimos Jimmy McGill ser derrotado por cinco anos, e ele ganha e perde algum senso de sua bússola ética. Ele não tem muito disso, mas às vezes ele tem, e às vezes ele volta. Mas para tirar aquela última bússola ética de seu cérebro, é uma cirurgia profunda que vai ser sangrenta e… dolorosa”, afirmou Bob Odenkirk sobre os novos episódios.

Os primeiros episódios da temporada final de Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.