Bom ou ruim? Primeiras críticas de Animais Fantásticos 3 são reveladas￼

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) estreia dentro de poucos dias e as primeiras críticas sobre o filme começaram a ser publicadas.

Por enquanto, o longa-metragem da franquia Harry Potter parece estar sendo bem-recebido, ao contrário da iteração anterior.

“Há uma ênfase renovada em criaturas mágicas e outra inclinação decididamente política para a franquia, uma vez que se aprofunda em temas sombrios e oferece um lado pateta fascinante”, elogiou Brian Truitt, do USA Today.

“Com este filme, as nuances parecem ter desaparecido completamente do mundo bruxo”, criticou Dan Rubins, da Slant Magazine

“O roteiro não é mais creditado apenas a Rowling, mas co-escrito pelo fiel adaptador de Harry Potter Steve Kloves – parece muito mais focado. Felizmente, a execução se mostra muito mais fácil de seguir”, apontou Peter Debruge, da Variety.

“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore conseguiu o truque de mágica mais impressionante de todos: fazer você se importar com essa franquia”, escreveu Drew Taylor, do The Playlist.

“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é um passo na direção certa para esta franquia sinuosa, embora ainda tenha muito trabalho pela frente”, elogiou Rachel LaBonte, do ScreenRant.

Animais Fantásticos 3 chega em 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.