Bridgerton finalmente é destronada na Netflix

Uma série conseguiu tirar Bridgerton do primeiro lugar na Netflix: Elite.

Com o lançamento de novos episódios, Elite assumiu o topo da gigante do streaming, deixando Bridgerton em segundo lugar no Top 10 de séries.

Já no Top 10 de produções gerais da Netflix, Bridgerton aparece em terceiro lugar.

Vale destacar que Bridgerton conseguiu manter ótimos números de audiência por um bom tempo, permanecendo no topo da Netflix por cerca de duas semanas.

Bridgerton supera Inventando Anna na Netflix

A segunda temporada de Bridgerton é um grande sucesso para a Netflix. Superou Inventando Anna em audiência.

De acordo com o Screen Rant, em sua primeira semana de lançamento, a segunda temporada de Bridgerton alcançou 251,7 milhões de horas de exibição. Isso supera Inventando Anna, que teve 196 milhões de horas de exibição em sua primeira semana de lançamento.

Portanto, Bridgerton quebrou o recorde de maior audiência para uma série em inglês na Netflix em sua primeira semana.

No entanto, considerando produções em outras línguas, o recorde em geral ainda é de Round 6, que teve nada menos que 571,8 milhões de horas de exibição em sua primeira semana de lançamento.

Bridgerton e Inventando Anna são séries produzidas por Shonda Rhimes. Ela também é a criadora de Grey’s Anatomy.

Shonda Rhimes está em um contrato de exclusividade com a Netflix, o que significa que outras muitas séries produzidas por ela chegarão ao serviço de streaming. O grande sucesso de Bridgerton e Inventando Anna indica que os fãs devem esperar por outros projetos bem-sucedidos.

Bridgerton e Inventando Anna estão disponíveis pela Netflix.