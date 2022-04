Bridgerton: O que acontecerá com casal que não agradou os fãs na 2ª temporada

Além de adaptar o triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton e as Irmãs Sharma, a 2ª temporada de Bridgerton começou a desenvolver o romance entre Colin e Penelope – que deve se tornar um dos mais importantes do futuro da série. Entretanto, a relação do casal deixou muitos fãs da Netflix insatisfeitos – veja abaixo o motivo.

Na 2ª temporada de Bridgerton, Shonda Rhimes aborda o livro “The Viscount Who Loved Me”, que foca na história de Anthony Bridgerton.

A trama de Colin e Penelope, por sua vez, ganha uma importância maior em “Romancing Mister Bridgerton”, o quarto livro da saga de Julia Quinn.

Dessa forma, se a Netflix continuar adaptando os livros de Bridgerton em sua ordem original, a trama de Penelope deve ser o principal tema da 4ª temporada.

Por que Penelope e Colin não agradaram os fãs na 2ª temporada de Bridgerton?

Muitos fãs de Bridgerton comemoraram o fato da relação de Penelope e Colin não ganhar desenvolvimentos maiores na 2ª temporada. Para eles, ainda não está na hora do casal brilhar.

“Eles ainda não estão prontos. Nós precisamos ver a Penelope florescendo, mesmo sem a ajuda dos Bridgerton. Eu gostaria de ver um desenvolvimento maior para a personagem”, comentou um fã de Bridgerton no Reddit.

Segundo os fãs, a 3ª temporada deve apresentar um Colin mais maduro, e uma Penelope mais independente – que encontra sua voz além da Lady Whistledown.

“Penelope e Colin ainda têm que crescer muito. Além disso, ambos são bem mais jovens que o Benedict”, comentou outro fã.

A 3ª temporada deve adaptar para a Netflix o livro “An Offer From a Gentleman”, que foca em Benedict Bridgerton.

O que acontece com Penelope e Colin nos livros?

O relacionamento entre Penelope e Colin é o principal tema do livro “Romancing Mister Bridgerton”, o quarto da saga de Julia Quinn.

Entretanto, uma das tramas do livro já foi adaptada na 2ª temporada de Bridgerton: o retorno de Colin após sua viagem pelo exterior.

No livro, Colin se cansa da vida mundana e do “interesse de todo mundo sobre a notória fofoqueira Lady Whistledown”.

Mas em seu retorno, Colin também percebe que Penelope já não é mais aquela garota simples com quem ele mantinha uma grande amizade.

Penelope começa a ocupar um espaço cada vez mais importante na mente de Colin – principalmente quando Bridgerton descobre o segredo da personagem.

“Esse elusivo solteirão precisa decidir: Será que ela é sua maior ameaça ou a garantia de um final feliz?”, indica o livro de Julia Quinn.

As duas temporadas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.