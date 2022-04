Bridgerton: Personagem importante só aparece por 4 minutos na 2ª temporada

Cuidado! Contém spoilers da 2ª temporada de Bridgerton.

A segunda temporada de Bridgerton dividiu a opinião dos espectadores, mas em algo todos podem concordar: Edmund merecia mais.

Na primeira temporada, quando conhecemos a família Bridgerton, é revelado que seu patriarca, Edmund, já está morto há muito tempo. Ele não apareceu nos episódios iniciais da série, mas pode ser mostrado ao público pela primeira vez através de um flashback na segunda temporada.

Apesar de ser um personagem muito importante e essencial para a família Bridgerton, ainda que morto, a participação de Edmund foi muito pequena, com uma cena que durou apenas quatro minutos de duração. A cena revelou como Edmund morreu.

Como foi a morte de Edmund Bridgerton

Assim como no livro de Julia Quinn, Edmund Bridgerton morreu de anafilaxia após ter uma reação alérgica a uma picada de abelha. Anthony, ainda adolescente, estava ao lado do pai quando o incidente aconteceu, e foi incapaz de ajudá-lo. Isso desencadeou um grande trauma no rapaz.

Como sabemos, Anthony herdou o título de visconde após a morte do pai, assumindo o papel de chefe da família e comportando-se como uma figura paterna para seus irmãos.

Portanto, é parte de sua função se casar, mas ele não quer se apaixonar por ninguém. O motivo disso é que ele não quer que sua futura esposa sofra com sua inevitável morte, após ter visto o quanto sua mãe morreu após a morte de Edmund Bridgerton.

No entanto, ao longo da nova temporada, vimos Anthony se apaixonando por Kate, e o romance com ela também está ligado a uma picada de abelha, como se fosse uma redenção.

Mais sobre Bridgerton

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.