Bridgerton prejudica sem querer outra série da Netflix

Bridgerton é uma das séries mais populares da Netflix, disso não há dúvida. Mas o intenso cronograma de gravações acabou prejudicando outra produção disponível na plataforma: a sitcom Derry Girls. Como as duas séries compartilham uma mesma atriz, o papel de uma das personagens teve que ser reduzido.

Assim como os livros de Julia Quinn, cada temporada de Bridgerton foca na história de um dos 8 irmãos da família. O primeiro ano abordou o relacionamento de Daphne com Simon, o Duque de Hastings. A 2ª temporada, por sua vez, fala sobre o triângulo amoroso entre o primogênito Anthony e as irmãs Sharma.

Derry Girls é bem diferente. A produção britânica é ambientada nos anos 90, e conta a história de um grupo de amigas que se envolve nas maiores confusões na Irlanda do Norte.

Ou seja: uma das únicas semelhanças entre as séries é o fato delas contarem com a mesma atriz em personagens diferentes – o que trouxe grandes problemas para Derry Girls.

Como Bridgerton influencia Derry Girls na Netflix?

Em Bridgerton, a atriz irlandesa Nicola Coughlan interpreta Penelope Featherington, uma das personagens mais importantes da série.

Fãs que já maratonaram as duas temporadas de Bridgerton sabem que Penelope guarda um grande segredo – que é revelado no final do primeiro ano.

Em Derry Girl, Nicola Coughlan vive Clare, uma jovem estudiosa e apreensiva, que costuma servir como a “voz da razão” para seu grupo de amigas.

Devido às gravações da 2ª temporada de Bridgerton, o papel de Clare na 3ª (e última) temporada de Derry Girls acabou sendo reduzido.

“Foi muito difícil, no ano passado. Tentamos conciliar os projetos, mas não deu certo. Nós deveríamos ter filmado Derry Girls em janeiro de 2021. Na época, eu estava livre! Mas eles acabaram adiando a produção”, comentou Coughlan em uma entrevista recente.

A atriz também explicou como Bridgerton influenciou o cronograma de gravações de Derry Girls.

“Na nossa indústria, existe esse negócio da ‘primeira chamada’. Significa que, quando você está em uma série de primeira chamada, deve colocar esse compromisso em primeiro lugar. No meu caso, é Bridgerton”, explicou a atriz.

Ou seja: Nicola Coughlan foi obrigada a sacrificar parte do período de filmagens de Derry Girls para se dedicar a Bridgerton.

“Tivemos que fazer algumas concessões. E vocês sabem, meu papel foi reduzido, o que foi muito triste. Mas acho que os fãs ainda vão gostar da temporada final”, comentou Coughlan.

A temporada final de Derry Girls estreia no Reino Unido em 12 de abril. Na Netflix, os novos episódios ainda não têm previsão de lançamento.

Enquanto isso, as 2 primeiras temporadas de Bridgerton e Derry Girls continuam disponíveis na plataforma.