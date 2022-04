Bridgerton: Quem será a estrela da 3ª temporada? Fãs já têm candidatas

Já confirmada pela Netflix, a 3ª temporada de Bridgerton deve focar na história de Benedict Bridgerton, contada no livro “An Offer From a Gentleman”. Na saga de Julia Quinn, Benedict vive um grande romance com Sophie Beckett, uma mulher do povo. Mas afinal, quem vai interpretar a nova personagem? Fãs da série já sugerem ótimas candidatas.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse de Bridgerton na Netflix.

Vale lembrar que a 1ª temporada da série focou na história de Daphne e Simon Basset. O segundo ano, por sua vez, aborda o triângulo amoroso entre Anthony Bridgerton e as irmãs Kate e Edwina Sharma.

O site MyLondon News revelou as principais candidatas ao papel de Sophie Beckett na 3ª temporada de Bridgerton, de acordo com as opiniões dos fãs. Veja abaixo.

Fãs querem Jessie Mei Li como Sophie Beckett em Bridgerton

Atualmente com 26 anos, a atriz britânica Jessie Mei Li é famosa por seu papel como Alina Starkov na série Sombra & Ossos, exibida pela Netflix. No Reddit, fãs consideram a estrela uma ótima opção para o papel de Sophie.

“Eu realmente quero ver a Jessie Mei Li em Bridgerton! Ela seria perfeita como Sophie”, comentou um espectador na rede social.

Nos livros de Bridgerton, Sophie Beckett é conhecida por seu sorriso contagiante, algo que Jessie Mei Li não terá problemas em interpretar.

Simona Brown

Outra candidata popular ao papel de Sophie Beckett na 3ª temporada de Bridgerton é a atriz britânica Simona Brown.

Ela é mais conhecida por protagonizar a série Por Trás de Seus Olhos no papel de Louise. Simona Brown leva vantagem por já contar com uma conexão com Bridgerton, tendo trabalhado com a diretora de casting Kelly Valentine Handry.

“Nos livros, os cabelos de Sophie são descritos como cacheados. Então, por que não escalar uma mulher negra com o cabelo natural?”, comentou um fã da série no Twitter.

Jessica Henwick

Jessica Henwick já tem um impressionante currículo, tendo atuado em blockbusters como Matrix: Resurrections e Star Wars: O Despertar da Força e séries como Os Defensores, Punho de Ferro e Game of Thrones

Em fóruns na internet e redes sociais, Jessica é apontada por muitos fãs de Bridgerton como uma ótima escolha para o papel de Sophie Beckett.

“Adoraria ver a Jessica Henwick como a Sophie, ela seria uma escolha muito interessante”, opinou um espectador no Reddit.

Lucy Boynton estará na 3ª temporada da série na Netflix?

Outro nome bastante citado pelos fãs de Bridgerton é o de Lucy Boynton. Para muita gente, a atriz seria perfeita para o papel de Sophie Beckett

Você, provavelmente, conhece a atriz britânica por performances em filmes como Assassinato no Expresso do Oriente e Bohemian Rhapsody, além da série The Politician (na Netflix).

Lucy Boynton também garantiu a medalha de ouro na enquete do site MyCast sobre possíveis intérpretes da pretendente de Benedict na 3ª temporada de Bridgerton.

As duas temporadas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.