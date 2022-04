Bridgerton tira atriz do elenco de popular série da Netflix

Na 2ª temporada de Bridgerton, Simone Ashley faz muito sucesso como Kate Sharma. Junto com Charithra Chandran, a atriz representou um reforço importante para a trama dos novos episódios. Mas infelizmente, as gravações da série de Shonda Rhimes acabaram tirando a britânica do elenco de outra popular série da Netflix.

Cada temporada de Bridgerton aborda um dos livros de Julia Quinn. O primeiro ano focou em “The Duke and I”, sobre o romance de Daphne Bridgerton e Simon Basset, o Duque de Hastings.

Já o segundo ano – visto como superior por muitos fãs – adapta para a Netflix o livro “The Viscount Who Loved Me”, que fala do relacionamento entre Anthony Bridgerton e Kate Sharma.

Mas afinal, qual série da Netflix foi “prejudicada” pelas gravações de Bridgerton? O site Stylist.UK falou sobre o assunto; veja abaixo.

A 3ª temporada de Sex Education estreou na Netflix em setembro de 2021, e desde então, fãs mal podem esperar para conferir a continuação da história de Otis, Eric, Maeve e seus amigos.

O streaming confirmou a produção da 4ª temporada junto com a estreia do terceiro ano. Mas até agora, pouco se sabe sobre os novos episódios.

“Nós ainda não começamos as filmagens. Mas elas devem acontecer em breve! É isso que posso dizer”, comentou Asa Butterfield, o intérprete de Otis, em uma entrevista ao Digital Spy.

Tudo indica que a maioria dos personagens deve retornar no novo ano – incluindo Otis (Asa), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Jemima Kirke (Hope) e Gillian Anderson (Jean).

Entretanto, pelo menos uma atriz de Sex Education já confirmou que não retornará nos novos episódios: Simone Ashley.

Na produção da Netflix, a Kate de Bridgerton interpreta a estudante Olivia Hanan.

A atriz confirmou sua despedida em uma entrevista ao programa britânico This Morning.

Questionada se retornaria na 4ª temporada de Sex Education, Simone Ashley respondeu: “Não… Me perguntam isso o tempo todo. Mas não vou voltar. Agora, sou uma garota de Bridgerton.”

Simone Ashley confirmou também seu retorno na 3ª temporada de Bridgerton, que ainda não tem data de estreia.

“Estou animada para ver a Kate como chefe de família, como a viscondessa casada com o Anthony”, comentou a atriz.

Ainda não sabemos qual será a trama da 3ª temporada de Bridgerton. Mas se a Netflix continuar seguindo o modelo dos livros de Julia Quinn, os novos episódios devem focar em Benedict, o protagonista de “An Offer From a Gentleman”.

Enquanto a 3ª temporada de Bridgerton e 4ª de Sex Education não estreiam na Netflix; você pode conferir os episódios de ambas as séries na plataforma.