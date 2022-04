Cavaleiro da Lua emociona fãs da Marvel com cenas de ator morto

Exibida pelo Disney+, Cavaleiro da Lua faz muito sucesso no streaming. Um dos episódios da série da Marvel deixou fãs emocionados com uma homenagem ao ator francês Gaspard Ulliel. O intérprete do Homem da Meia-Noite faleceu no início em 2022, em um trágico acidente de esqui – mas não foi esquecido pelos espectadores do MCU.

Além de dar vida ao vilão Anton Mogart em Cavaleiro da Lua, Gaspard Ulliel é conhecido por interpretar o psicopata Hannibal Lecter no filme Hannibal: A Origem, além do estilista Yves Saint-Laurent na cinebiografia Saint Laurent, lançada em 2014.

Junto de Oscar Isaac e Gaspard Ulliel, Cavaleiro da Lua conta também com Ethan Hawke e May Calamawy no elenco.

O site Express.UK revelou detalhes importantes sobre a homenagem a Gaspard Ulliel em Cavaleiro da Lua e a reação dos fãs; veja abaixo.

Em “The Friendly Type”, o terceiro episódio de Cavaleiro da Lua, Marc Spector/Steve Grant viaja ao Cairo em busca de Arthur Harrow.

Na capital egípcia, o protagonista conhece Anton, o personagem de Gaspard Ulliel – o dono de um sarcófago que pode representar a chave para a interrupção dos planos de Arthur.

O episódio termina com a mensagem “Em memória de Gaspard Ulliel”, exibida logo após os créditos.

A reação dos fãs foi imediata. Muitos usaram as redes sociais para lembrar do talento e da carreira promissora de Gaspard Ulliel.

“Eu realmente curti a performance do Gaspard nesse episódio. Um cara muito talentoso, que se foi muito cedo. Que ele descanse em paz”, comentou um espectador de Cavaleiro da Lua.

Gaspard Ulliel faleceu em 19 de janeiro de 2022, com apenas 37 anos. Veja abaixo outras reações de fãs.

“É muito triste assistir a última performance de Gaspard Ulliel na TV.”

“Gostei muito do fato do episódio mais recente, com sua primeira e talvez única aparição na série, ser dedicado a ele.”

“Gaspard Ulliel foi incrível no episódio de Cavaleiro da Lua. Ele partiu muito cedo. Descanse em paz, Homem da Meia Noite.”

“É uma pena. Acho que eles definitivamente usariam o Anton em projetos futuros. Eventualmente, ele apareceria trajado como o Homem da Meia-Noite das HQs.”

“Estou muito emocionado pelo Gaspard abençoar a série com sua pequena participação.”

Ainda não se sabe se Gaspard Ulliel aparecerá nos próximos episódios de Cavaleiro da Lua. A possibilidade existe, já que a série foi gravada antes da morte do ator.

Junto com Cavaleiro da Lua, a carreira de Gaspard Ulliel conta com mais dois lançamentos póstumos: Coma e Plus que jamais.

Cavaleiro da Lua e outras séries da Marvel estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma e assistir a todas as produções do MCU.