Cavaleiro da Lua fez tio do astro da série chorar

O tio de Oscar Isaac se emocionou muito com a série do Cavaleiro da Lua.

Em uma entrevista com a Esquire, o astro contou que seu tio teve uma poderosa reação enquanto assistia um dos episódios.

“Meu tio sofreu com problemas de saúde mental. Ele começou a chorar assistindo um episódio de Cavaleiro da Lua porque acredito que tenha se sentido representado.”

Tio de Oscar Isaac chorou com episódio

“Havia algo ali que parecia um reconhecimento da dor e do que as pessoas fazem com a dor. Também há o perdão e como você chega a um acordo com a criança que existe dentro de você.”

“Cavaleiro da Lua celebra o poder da mente humana. O cérebro humano é basicamente um poder, particularmente para aqueles que lidam com traumas e abusos, porque há uma coisa que o cérebro pode fazer para permitir que eles sobrevivam.”

