Cavaleiro da Lua se afasta da HQ em novo episódio

Atenção: contém spoilers do episódio 2 de Cavaleiro da Lua.

O episódio 2 de Cavaleiro da Lua, recém-lançado no Disney+, deu ao público mais detalhes sobre o Transtorno Dissociativo de Identidade (DID) de Steven Grant e, principalmente, sobre sua outra personalidade Marc Spector.

A série acompanha Grant, um funcionário comum de uma loja de presentes com distúrbio do sono. Na verdade, quando ele vai dormir, seu corpo é entregue a sua outra personalidade, Marc Spector, que é um avatar do deus egípcio Khonshu.

E, para piorar a situação, Steven ainda precisa lidar ainda com o vilão misterioso Arthur Harrow todo o seu culto, que servem a outro deus egípcio chamado Ammit.

Neste novo episódio, Marc e Steven já estão familiarizados um com o outro, e Steven chegou à conclusão de que não quer Marc por perto.

As diferenças entre as HQs e a série

Enquanto tenta reassumir o controle de seu corpo, Steven convoca um traje, que acaba se revelando como o de Senhor Knight, já visto nos quadrinhos desde 2014.

No entanto, a série tem uma grande diferença com a HQ, visto que mesmo no traje de Senhor Knight, ainda é a personalidade de Steven ali, e sua luta desajeitada quase custa sua vida.

Nas HQs, o Cavaleiro da Lua e o Sr. Knight são considerados lados opostos da mesma moeda: ambos querem justiça no mundo, mas têm abordagens diferentes para alcançá-la, segundo o CBR.

“As tendências brutais e violentas de Cavaleiro da Lua o inclinam mais para o lado maligno da escala, enquanto o Sr. Knight tem uma abordagem mais equilibrada que o torna mais pacifista”, revela o site.

