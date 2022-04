Cavaleiro da Lua: Série da Marvel tem atriz brasileira no elenco

Cavaleiro da Lua mal estreou no Disney+ e já se tornou um dos maiores sucessos da plataforma. A série do MCU introduz um tom diferenciado nas produções da Marvel, e conquista fãs no mundo inteiro com muito mistério, reviravolta e personagens inesquecíveis. O que muitos espectadores não sabem é que a série da Marvel tem uma atriz brasileira no elenco.

A nova produção do Disney+ é protagonizada por Oscar Isaac. O ator é muito conhecido por performances em filmes como Ex Machina e Duna, além da franquia Star Wars.

Além de Oscar Isaac, o elenco de Cavaleiro da Lua conta também com, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu.

Mas afinal: quem é a atriz brasileira no elenco de Cavaleiro da Lua? Veja abaixo tudo que você precisa saber e confira de onde você a conhece.

Quem é a atriz brasileira no elenco de Cavaleiro da Lua?

A atriz brasileira no elenco de Cavaleiro da Lua é Fernanda Andrade. Na série do Disney+, ela interpreta Wendy Spector, a mãe de Marc Spector, personagem de Oscar Isaac.

Fernanda Andrade nasceu em São José dos Campos, São Paulo, mas passou a infância em Campinas.

A atriz se mudou para os Estados Unidos aos 11 anos, após seu pai aceitar uma posição permanente em uma empresa de engenharia no estado da Flórida.

Fernanda começou a se interessar pela indústria do entretenimento ainda no ensino médio.

Quando tinha apenas 15 anos, a atriz foi escalada na cinebiografia For Love or Country: The Arturo Sandoval Story – uma produção da HBO sobre o jazzista cubano Arturo Sandoval.

Entre os anos 2000 e 2010, Fernanda contou com diversas participações em séries americanas, como CSI: Nova York e Law & Order: Los Angeles. Em 2006, a atriz garantiu um papel importante em Fallen, uma minissérie da ABC Family.

Já em 2011, Fernanda foi escalada em um papel recorrente da 4ª temporada de Sons of Anarchy.

No cinema, Fernanda é mais conhecida por sua performance no filme de terror A Filha do Mal, lançado em 2012.

Em A Filha do Mal, a atriz brasileira contracena com Simon Quarterman, Evan Helmuth e Suzan Crowley. Com um orçamento de 1 milhão de dólares, o longa faturou 100 milhões nas bilheterias.

No ano de 2016, Fernanda foi escalada no episódio piloto da série Marvel’s Most Wanted – que não faz parte do MCU. Entretanto, a produção falhou em garantir uma temporada completa.

Finalmente, em 2020, Fernanda Andrade contracenou com John Slattery no thriller NEXT, exibido pela Fox.

Atualmente, Fernanda Andrade vive na Califórnia. Em 2017, a atriz se casou com o músico Josh James.

Cavaleiro da Lua, com Fernanda Andrade, está no Disney+. Para assistir à produção e a outras séries e filmes da Marvel, clique aqui e assine a plataforma.