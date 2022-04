Cavaleiro da Lua tem problema de Eternos, mas ainda pior

Alerta de spoilers

Cavaleiro da Lua e Eternos compartilham um problema similar, relacionado aos eventos de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato.

Eternos mostrou que o grupo titular não interferiu com as guerras na Terra por orientação dos Celestiais. O problema é que eles também não fizeram questão de lutar contra Thanos, mesmo quando o plano dele atrasou o nascimento de um celestial.

Cavaleiro da Lua compartilha do mesmo problema. A série mostrou que os deuses egípcios existem e agem por meio de avatares, sendo Marc Spector um deles.

Os deuses também não interferem nos problemas da humanidade, mas eles se tornariam irrelevantes se os humanos morressem.

Não faz sentido, portanto, que eles tenham sequer mexido um dedo quando o celestial começou a nascer no fim de Eternos, evento que quase destruiu a Terra.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.