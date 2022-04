Cavaleiro da Lua tem segunda maior estreia da Marvel no Disney+

O Cavaleiro da Lua chegou com tudo no Disney+, se tornando a segunda maior estreia do MCU na plataforma de streaming.

Segundo números do Samba TV, o primeiro episódio da série, lançado na última quarta-feira, foi visto por 1,8 milhão de lares em seus primeiros cinco dias de estreia — apenas nos Estados Unidos!

Esse número é superior ao de Gavião Arqueiro (1,5 milhão de lares), por exemplo, mas ainda fica atrás de Loki, que conquistou 2,5 milhões de lares em sua abertura.

Apesar de ter ficado em segundo lugar, o número é extremamente alto, ainda mais visto que Loki já era um personagem conhecido e querido do público, enquanto o Cavaleiro da Lua é um personagem novo no MCU.

A Samba TV mede a audiência baseada em Smart TVs habilitadas em 3 milhões de lares em todo o país. Não são números exatos do streaming, já que o Disney+ não revela seus dados oficiais, mas são métricas confiáveis a termos de comparação.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+.