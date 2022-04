Chefe de Better Call Saul promete crossover “surpreendente” com Breaking Bad

A temporada final de Better Call Saul estreia em 18 de abril e parece que teremos a participação de mais personagens de Breaking Bad.

Um dos criadores da série, Peter Gould, disse que podemos esperar crossovers “surpreendentes” na série derivada.

“Bem, eu vou te dizer, estamos chegando à linha do tempo de Breaking Bad”, disse Gould. “E se isso vai acontecer, é quando esses dois shows começam a se cruzar.

“E eu acho que você verá alguns crossovers surpreendentes e maravilhosos”, continuou o produtor.

Fãs acreditam que viram Walter White em trailer de Better Call Saul

Os fãs acreditam que existe uma participação especial de Walter White no trailer da sexta temporada de Better Call Saul. Alguns internautas acreditam que viram mesmo o personagem – ou melhor, que ouviram.

No trailer da sexta temporada de Better Call Saul, uma voz pode ser ouvida dizendo, por volta da marca de 1:39: “Aconteça o que acontecer a seguir, não vai acontecer do jeito que você pensa.”

Alguns fãs acreditam que é a voz do ator Bryan Cranston, que interpretou Walter White em Breaking Bad.

É claro que, por enquanto, tudo não passa de uma especulação, até porque o personagem que diz essa frase não é revelado no trailer.

No entanto, alguns fãs indicam que, como a sexta temporada de Better Call Saul é a última, seria adequado se Walter White tivesse uma participação.

No Brasil, Better Call Saul está disponível na Netflix. Confira abaixo o trailer da sexta temporada de Better Call Saul.