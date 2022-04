Chefe de Superman & Lois fala sobre possível crossover com série do Arrowverso

Naomi é a mais recente adição ao Arrowverso na DC. O showrunner de Superman & Lois falou sobre a possibilidade das duas séries ganharam um crossover.

De acordo com o Comicbook, o showrunner de Superman & Lois, Todd Helbing, discutiu o potencial de um crossover durante um painel na WonderCon em Anaheim.

Ele não confirmou se Naomi está ou não em um ramo diferente do Arrowverso, deixando um futuro potencial de crossover aberto, mas descartou as esperanças dos fãs de isso acontecer nesta temporada.

Ele confirmou que “é difícil ter essas conversas por causa da pandemia”.

“Acho difícil, em geral, conseguir que alguém visite o set”, acrescentou o showrunner de Superman & Lois.

Superman & Lois está no HBO Max

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.