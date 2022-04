Cobra Kai: Tudo o que sabemos sobre a 5ª temporada

Fãs de Cobra Kai receberam uma ótima notícia: o término das filmagens da 5ª temporada. Sendo assim, os episódios inéditos não devem demorar para estrear na Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o quinto ano da série: seu elenco, possível trama, data de estreia e muito mais.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid”, afirma a sinopse oficial de Cobra Kai na Netflix.

Ambientada no universo da franquia Karatê Kid, a série é uma criação de Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

Cobra Kai lançou sua primeira temporada em 2018, e após trocar o YouTube pela Netflix, se tornou uma das séries mais populares da plataforma.

Filmagens da 5ª temporada de Cobra Kai já terminaram

Primeiramente, é importante citar que as filmagens da 5ª temporada de Cobra Kai já chegaram ao fim.

Na verdade, as gravações do quinto ano terminaram em dezembro de 2021, a mesma época em que a 4ª temporada estreou na Netflix.

Atualmente, a 5ª temporada de Cobra Kai está na fase de pós-produção, o que pode ocasionar refilmagens.

Elenco de Cobra Kai 5 – Quem volta na nova temporada?

A maioria dos personagens principais de Cobra Kai retorna na 5ª temporada, incluindo Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), Amanda LaRusso (Courtney Henggeler) e Carmen Diaz (Vanessa Rubio).

De acordo com a trama do quarto ano, personagens como Terry Silver (Thomas Ian Griffith), John Kreese (Martin Kove) e Chozen (Yuji Okamoto) também devem voltar.

No elenco jovem de Cobra Kai, fãs podem aguardar o retorno de Xolo Maridueña (Miguel), Mary Mouser (Samantha), Tanner Buchanan (Robby), Jacob Bertrand (Hawk), Gianni DeCenzo (Demetri), Peyton List (Tory), Joe Seo (Kyler), Selah Austria (Piper), Khalil Everage (Chris), Aedin Mincks (Mitch), Hannah Kepple (Moon), Owen Morgan (Bert) e Nathaniel Oh (Nate).

Os personagens Anthony LaRusso (Griffin Santopiero), Kenny Payne (Dallas Young) e Devon (Oona O’Brien) devem ter uma importância maior no quinto ano.

Tudo sobre a história de Cobra Kai 5

A 4ª temporada de Cobra Kai muda completamente o paradigma da série da Netflix.

Vale lembrar que as forças combinadas do Miyagi-do e do Eagle Fang não foram suficientes para derrotar o Cobra Kai no Torneio do Vale.

Após receber o prêmio, Terry Silver promete abrir novos dojos por todo o Vale – o que deve tornar a luta contra o Cobra Kai ainda mais complexa.

Mesmo depois da derrota, Daniel LaRusso ainda deseja destronar o Cobra Kai. Dessa vez, o personagem contará com a ajuda de Chozen, que traz vários truques na manga.

Fãs podem esperar por muitas reviravoltas, lutas de tirar o fôlego e até mesmo a introdução de outros personagens da franquia Karatê Kid.

Data de estreia da 5ª temporada de Cobra Kai

A Netflix ainda não divulgou a data de estreia da 5ª temporada de Cobra Kai.

Entretanto, caso a plataforma opte por seguir seu modelo anterior de lançamentos, os novos episódios devem estrear em dezembro de 2022.

Enquanto isso, você pode conferir todas as 4 temporadas de Cobra Kai na Netflix.