Conheça a nova série da Netflix que está derretendo os corações dos fãs

Sucesso na Netflix, a série Crescidinhos está dando o que falar nas redes sociais! Assinantes da plataforma afirmam estar “morrendo de fofura” com a produção japonesa – que emociona, faz rir e pode ser assistida pela família inteira. Com apenas uma temporada disponível na plataforma, Crescidinhos tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos do streaming.

Exibida originalmente pela emissora japonesa Nippon TV, Crescidinhos é uma espécie de reality show que acompanha crianças realizando tarefas triviais nas ruas.

A premissa pode até não parecer interessante, mas quem já conferiu os episódios disponíveis na Netflix concorda: Crescidinhos é uma das séries mais fofas de todos os tempos.

Veja abaixo tudo sobre a estrutura de Crescidinhos, os episódios na Netflix e a opinião do público nas redes sociais.

Crescidinhos é o mais novo sucesso internacional da Netflix

“Este adorado reality show japonês acompanha crianças saindo sozinhas pela primeira vez para fazer tarefas de adultos”, afirma a sinopse de Crescidinhos na Netflix.

A premissa é bastante simples, mas conquista por seus “personagens” adoráveis e por seu tom divertido e dinâmico.

No primeiro episódio, por exemplo, um garotinho de dois anos sai para comprar comida no mercado.

“Por mais que demore um pouco para processar a informação, ele acaba chegando lá”, afirma a descrição do capítulo na Netflix.

Os participantes de Crescidinhos são crianças com menos de 5 anos, que recebem dos pais as primeiras responsabilidades.

Na verdade, o título original do reality show é Hajimete no Otsukai – algo como “Minha Primeira Tarefa” em português.

Embora esteja fazendo muito sucesso com a audiência da Netflix, Crescidinhos também tem provocado dúvidas entre o público internacional.

Muita gente se pergunta se os japoneses realmente deixam crianças pequenas andarem pelas ruas. Crescidinhos é exibido no Japão desde os anos 90, e realmente simboliza um aspecto bastante inusitado da sociedade do país.

Como o Japão é um país de baixíssima criminalidade, crianças podem andar nas ruas com relativa segurança.

Por isso, o fato dos pequenos fazerem compras em supermercados e participarem de outras atividades fora de casa não é uma novidade.

Além disso, na sociedade japonesa, os pais prezam pela autonomia e independência dos filhos – o que ocasiona cenas como as de Crescidinhos.

Obviamente, a jornada dos pequenos é monitorada por câmeras e pela equipe de segurança do programa, que se disfarça para não atrair a atenção das crianças.

O público internacional da Netflix parece estar adorando Crescidinhos. Com episódios de pouco mais de 10 minutos, a série é uma ótima opção para toda a família.

“Estou obcecada com Crescidinhos na Netflix! É uma série japonesa sobre crianças pequenas fazendo atividades sozinhas”, comentou um fã da série no Twitter.

A fofura da série, como já citamos, é seu ponto alto.

“Acabei de descobrir uma série da Netflix que acompanha crianças japonesas em tarefas diárias. Acho que é a coisa mais fofa que eu já vi”, comentou outro assinante da plataforma.

Crescidinhos está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.