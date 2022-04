Conheça o boxeador da vida real que inspirou personagem de Bridgerton

Introduzido na 1ª temporada de Bridgerton como um grande amigo de Simon Basset, o boxeador Will Mondrich não demora a se envolver nos conflitos internos da série – principalmente após o envolvimento do Lord Featherington. Mas você sabia que o personagem da Netflix é inspirado em uma figura da vida real?

Embora a trama de Will Mondrich em Bridgerton seja completamente fictícia, o personagem é baseado em um dos mais famosos boxeadores da época da Regência.

Na produção de Shonda Rhimes, Will Mondrich é interpretado pelo ator nigeriano-britânico Martins Imhangbe. Além de Bridgerton, ele é mais conhecido por performances no teatro, principalmente em peças de Shakespeare.

O site Screen Rant revelou tudo que os fãs de Bridgerton precisam saber sobre a inspiração real de Will Mondrich; veja abaixo.

Conheça a história real de Will Mondrich além de Bridgerton

O Will Mondrich de Bridgerton é inspirado em Bill Richmond, um boxeador londrino nascido em Nova York.

Como um homem negro, Bill Richmond nasceu sob o cruel sistema de escravatura dos Estados Unidos.

As habilidades de luta do boxeador foram descobertas durante a Guerra da Independência. Na época, um oficial britânico se impressionou ao ver Bill protagonizando incríveis lutas em tavernas.

O oficial em questão comprou a alforria de Bill Richmond em 1777, o mesmo ano em que o boxeador se mudou para Londres. Na capital britânica, o lutador também aprendeu a ler e escrever.

Richmond só começou a trabalhar como boxeador profissional quando tinha cerca de 40 anos – permanecendo na profissão até sua morte em 1829.

Na primeira temporada de Bridgerton, a série faz referência à amizade de Bill Richmond com o Barão Thomas Pitt, um nobre inglês que aprende a lutar com a ajuda do boxeador.

A trama é incluída no arco de Simon Basset, que enxerga em Bill Richmond um grande amigo e parceiro de luta.

Por outro lado, Bridgerton toma consideráveis liberdades criativas na abordagem da trama de Will Mondrich -principalmente em relação ao racismo da sociedade inglesa.

Na vida real, embora contasse com o apoio e parceria de parte da nobreza britânica, Bill Richmond sofria com os insultos racistas dos cidadãos brancos de Londres.

Por se casar com uma mulher branca, Bill passou a ser chamado de “Diabo Negro” e “Terror Preto” pelos racistas da cidade.

Bill Richmond faleceu em 28 de dezembro de 1829, aos 66 anos. A causa da morte nunca chegou a ser identificada.

A história de Bill Richmond é contada no curta-metragem animado “The Prize Fighter”, escrito e dirigido por Jason Young.

Com Will Mondrich, as duas temporadas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.