Conversando com um Serial Killer: Veja o que aconteceu com a casa do Palhaço Assassino

Arrepiante e assustadoramente real, a série Conversando com um Serial Killer: O Palhaço Assassino deixa os espectadores da Netflix completamente chocados. A produção documental aborda a história de John Wayne Gacy, um dos mais famosos assassinos em série dos Estados Unidos. Mas afinal: o que aconteceu com a casa – ou o matadouro – do serial killer?

“Ele circulava entre os poderosos, mas se aproveitava dos vulneráveis. Por trás da aparência alegre, havia toda a podridão de um sádico serial killer”, afirma a sinopse oficial de Palhaço Assassino na Netflix.

Conhecido por matar mais de 33 vítimas – em sua maioria jovens garotos – John Wayne Gacy entrou para o cânone da cultura pop por sua sinistra fantasia de palhaço. O assassino inspirou filmes como Caçada Implacável e séries como American Horror Story.

O site Digital Spy revelou o que aconteceu com a casa de John Wayne Gacy após a prisão e a morte do Palhaço Assassino; veja abaixo.

O que aconteceu com a casa de John Wayne Gacy em Conversando com um Serial Killer: O Palhaço Assassino?

John Wayne Gacy foi preso em 1978. Quando o assassino já estava detido, investigadores encontraram 26 cadáveres escondidos sob o porão de sua casa.

Outros 3 corpos foram descobertos nos arredores da residência, e mais 4 foram achados na região do rio Des Plaines.

Dessa forma, a casa de John Wayne Gacy se tornou sinônima à terrível violência ocorrida no local.

A casa de John Wayne Gacy fica no número 8213 W. da Avenida Summerdale, em Norwood Park, a cerca de 25 minutos do centro de Chicago, Illinois.

Em 1979, após a descoberta da carnificina e a prisão do serial killer, a casa foi demolida. Nos anos subsequentes, uma propriedade construída no local ganhou um novo número.

A propriedade demorou mais de 5 anos para encontrar um comprador. Em 1984, ela foi adquirida por uma companhia de empréstimos e financiamentos.

Em 1986, o imóvel foi transformado em uma residência de 3 quartos e 2 banheiros, segundo o site Realtor.com.

A sombra de John Wayne Gacy, no entanto, nunca foi embora. Com o passar dos anos, o valor da propriedade sofreu uma grande desvalorização, principalmente devido à má fama do local.

“O estigma está na terra, não na casa. Quando propriedades como essa são colocadas à venda, pessoas costumam comprá-las acreditando que, após uma renovação, o estigma seria eliminado. Mas normalmente, isso não acontece”, comentou o corretor imobiliário Orell Anderson.

Segundo a emissora de TV NBC Chicago, a casa de John Wayne Gacy foi finalmente vendida em 2021, após dois anos no mercado.

Inicialmente listada por 489 mil dólares, a propriedade foi vendida por 391 mil. Ou seja: a sombra de John Wayne Gacy reduziu em um quinto o valor original.

A série Conversando com um Serial Killer: O Palhaço Assassino está disponível na Netflix.