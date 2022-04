Criador de Young Sheldon explica por que 100º episódio ignora The Big Bang Theory

Young Sheldon chegou ao 100º episódio, grande marca para qualquer programa de TV. Os fãs, no entanto, ficaram surpresos com a falta de referências a The Big Bang Theory. O criador da derivada explicou o porquê.

De acordo com o co-criador da série, Steve Molaro, em entrevista ao TVLine, eles sempre tentam garantir que os easter eggs sejam incorporados organicamente em sua narrativa, e aconteceu que sua última narrativa não exigia muito deles.

“Acho justo dizer. Normalmente trabalhamos em referências à medida que surgem organicamente. Não é sempre que construímos um episódio inteiro em torno deles – embora haja um ou dois, obviamente, como quando Sheldon queria ver Stephen Hawking falar e seu pai o levou para Pasadena”, disse o criador de Young Sheldon.

“Eu nem acho que pensamos sobre se haveria um easter egg de The Big Bang Theory que poderíamos inserir. Isso realmente não estava em nossas mentes enquanto estávamos criando o episódio”, acrescentou Molaro.

Astro de The Walking Dead apareceu em The Big Bang Theory

Em The Big Bang Theory, Steven Yeun, o Glenn, apareceu como um personagem chamado Sebastian, que era um antigo colega de quarto de Sheldon.

Essa participação veio no episódio 22 da terceira temporada, que teve o título “The Staircase Implementation”.

É uma aparição rápida, mas é divertido ver Steven Yeun aparecendo em uma série tão diferente de The Walking Dead.

Curiosamente, ele conquistou o papel de Glenn em The Walking Dead pouco depois de sua participação em The Big Bang Theory.

Hoje em dia, Steven Yeun não é mais parte do elenco de The Walking Dead, mas ele sempre será lembrado como Glenn.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível pela HBO Max.