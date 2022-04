Criadores de Stranger Things comparam 4ª temporada a Game of Thrones

A quarta temporada de Stranger Things se aproxima e os criadores da série, os irmãos Duffer, compararam essa nova leva de episódios a Game of Thrones.

Os criadores da série apontaram a escala dessa temporada e sobre como os personagens estão espalhados em lugares diferentes.

“Nós meio que brincamos de chamá-la de nossa temporada de Game of Thrones porque é tão espalhada, então eu acho que é esse o aspecto mais único da temporada”, disse Matt Duffer ao Deadline. “A família Joyce e Byers foi embora no final da 3ª temporada. Eles estão na Califórnia – nós sempre quisemos ter aquela estética suburbana tipo E.T., que finalmente conseguimos fazer este ano no deserto; e então temos Hopper na Rússia; e é claro que ainda temos um grupo em Hawkins. Então, temos essas três histórias, todas estão conectadas e meio entrelaçadas, mas são tons muito diferentes”.

“Mas não sabíamos o quão grande a temporada ia ficar, e nem percebemos até que estávamos na metade, apenas em termos de quanta história queríamos contar nesta temporada. Game of Thrones é uma coisa que mencionamos, mas também para nós o que realmente se trata são revelações, em que realmente queríamos começar a dar ao público algumas respostas”.

Anúncio do fim de Stranger Things e data da 4ª temporada

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things, que será dividida em duas partes.

A primeira parte dessa nova leva de episódios chega em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda em 1º de julho.

O anúncio veio acompanhado de uma carta dos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, que revelaram outra notícia importante: a série vai acabar com a quinta temporada.

“Há sete anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas”, diz um trecho da carta dos criadores da série.

“Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a 5 a última”, continua a carta.

Veja o anúncio e o comunicado dos irmãos Duffer, na íntegra, abaixo. Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

É ELA!!! A maior temporada de todas de #StrangerThings 🗣🗣🗣 e agora com datas!



O volume 1 chega no dia 27 de maio e o volume 2 chega no dia 1º de julho. pic.twitter.com/mgC9sFrac6 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 17, 2022