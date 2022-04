Criadores de Stranger Things explicam o terrível novo monstro da série

Em entrevista com a Entertainment Weekly, Matt e Ross Duffer, os criadores de Stranger Things, comentaram sobre Vecna, o novo monstro da série.

Vecna terá destaque na quarta temporada, com os criadores indicando que ele pode ter uma conexão com Victor Creel, personagem interpretado por Robert Englund.

“O que acontece na casa de Creel é fundamental para entender o que está acontecendo em Hawkins durante todos esses anos.”

Como se Vecna não bastasse, a quarta temporada de Stranger Things também contará com outras terríveis novas criaturas.

“Nós sempre gostamos de apresentar uma nova demo-criatura, então dessa vez ficamos empolgados em apresentar os demo-morcegos.”

“Talvez um deles sozinho não seja muito perigoso, mas quando existem centenas deles, eles podem ser muito mortais.”

“Eles também têm a capacidade de agir como espiões, então quando um deles te espia, todos os outros monstros podem saber onde você está, já que tudo é conectado no Mundo Invertido.”

Astro de Stranger Things compara 4ª temporada a Harry Potter

A quarta temporada de Stranger Things já foi comparada a Game of Thrones pela escala do projeto. Agora, um ator da série da Netflix fez um paralelo com Harry Potter.

Finn Wolfhard, o Mike, falou sobre a tão esperada 4ª temporada em uma entrevista em grupo (via ScreenRant).

Descrevendo o tom cada vez mais maduro da série, o ator comparou Stranger Things a Harry Potter.

“Eu acho que inerentemente se torna mais sombria a cada temporada. Também fica mais engraçada, fica mais assustadora, mais dramática. Isso vem com todos nós crescendo e envelhecendo. Não vamos todos estar de perucas, com 40 anos, e gritando sobre Demogorgons”, disse o astro de Stranger Things.

“Eu acho que este é um bom exemplo dos Duffers tratando nossos personagens de acordo com suas idades. E eu gosto de comparar a Harry Potter – esses filmes ficaram mais sombrios com o tempo e é mais ou menos onde estamos agora na história, na minha opinião”, continuou Wolfhard.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.