Darth Vader luta contra Obi-Wan Kenobi em suposto vídeo vazado da série de Star Wars

Fãs de Star Wars aguardam ansiosamente pela estreia de Obi-Wan Kenobi no Disney+, especialmente levando em conta que Hayden Christensen reprisará o papel de Anakin Skywalker/ Darth Vader. Um suposto vazamento mostra um pouco do aguardado confronto entre o Jedi e o Sith.

O vídeo foi compartilhado no Twitter por um fã e mostra Obi-Wan travando o sabre de luz contra Vader. No fim, o vilão empurra o protagonista com a Força.

O tuite foi publicado em 31 de março, então provavelmente nãos e trata de uma pegadinha de 1º de abril, mas não quer dizer que seja real.

Vale apontar que os efeitos visuais já parecem finalizados, o que é bem incomum nesse tipo de vazamento.

O vídeo pode sair do ar, mas pode ser conferido por meio deste link. Abaixo uma captura de tela do tuite.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio.