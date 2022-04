Diretor de Sonic 2 revela série derivada de Knuckles

Sonic 2 leva para as telonas Knuckles, um dos personagens mais queridos dos games do Ouriço. O diretor do filme, Jeff Fowler, falou sobre a possibilidade do personagem ganhar uma série própria.

Em entrevista ao DiscussingFilm, Fowler afirmou que a série spin-off está em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Ele indicou muitas possibilidades de histórias diferentes para o personagem e como isso pode ser emocionante para os fãs.

“Uma coisa eu sabia depois que terminamos o filme, as pessoas vão adorar esse personagem. Eles vão adorar Idris interpretando esse personagem e eles vão querer mais de Knuckles. Então, agora, todo o foco é apenas deixar as pessoas animadas e levá-las para ver a continuação”.

“Ele é um personagem tão maravilhoso que há tantas maneiras diferentes de você pode seguir que os fãs podem realmente se empolgar, então espero que tudo aconteça muito em breve”, continuou o diretor, falando sobre a série.

Mais sobre Sonic 2: O Filme

Sonic 2 acontece logo após os eventos do primeiro filme. O ouriço decidiu ficar em Green Hills e agora quer ser um herói, como é mostrado no trailer.

Apesar de se atrapalhar quando os assuntos são mais humanos, Sonic será a esperança de todos quando o Dr. Robotnik retornar.

“O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em Sonic 2: O Filme. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações.

Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas”, diz a sinopse do filme.

A direção é de Jeff Fowler. O cineasta retorna com o elenco de ames Marsden, Ben Schwartz dublando Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey.

Os novos rostos ou vozes de Sonic 2 são de Shemar Moore, Idris Elba dublando Knuckles, e Colleen O’Shaughnessey dublando Tails.

Sonic 2: O Filme está em exibição nos cinemas.