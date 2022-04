Disney+ tem péssimas notícias para fãs de Gavião Arqueiro

Se você é fã da série Gavião Arqueiro, temos uma péssima notícia para te dar.

Segundo o portal Variety, a Disney+ está começando a cadastrar algumas de suas séries para concorrer ao Emmy e, ao que parece, Gavião Arqueiro foi colocada na categoria Série Limitada.

Isso significa que uma segunda temporada de Gavião Arqueiro pode não estar no plano do estúdio, já que as séries limitadas normalmente possuem apenas uma temporada.

A primeira temporada da série foi um verdadeiro sucesso entre os fãs e o público, e não voltar para uma segunda temporada pode irritar os espectadores.

No entanto, nada foi confirmado até o momento sobre o futuro de Gavião Arqueiro no Disney+.

Gavião Arqueiro está no Disney+

Gavião Arqueiro, série da Marvel para o Disney+, acompanha Clint Barton como mentor de Kate Bishop, uma fã que se inspirou nele para aprender sobre arco e flecha e deseja lutar contra o mal.

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+.

