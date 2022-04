Drogas e penetração: O que não foi mostrado na 2ª temporada de Bridgerton

Muitos fãs se surpreenderam com o fato da 2ª temporada de Bridgerton ter uma quantidade bem menor de cenas de sexo – principalmente se comparada ao primeiro ano. O que muitos espectadores não sabem é que alguns dos momentos mais quentes da 2ª temporada – com cenas de penetração e uso de drogas – acabaram ficando de fora dos novos episódios da Netflix.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse de Bridgerton na Netflix.

Produzida por Shonda Rhimes, a série adapta para a Netflix os livros de Julia Quinn. A 1ª temporada focou em “The Duke and I”, e a 2ª, na trama de “The Viscount Who Loved Me”.

O site Insider revelou tudo sobre os momentos quentes de Bridgerton que não apareceram na 2ª temporada; veja abaixo.

A cena de sexo que não aparece em Bridgerton

Na 2ª temporada de Bridgerton, a cena de sexo mais importante acontece no sétimo episódio, entre Anthony Bridgerton e Kate Sharma.

Cheryl Duyne, a diretora do episódio, revelou ao site Insider que a intenção da cena nunca foi retratar o sexo penetrativo, tão comum em filmes e séries.

“A nossa intenção era refletir o olhar feminino. É por isso que trabalhamos com as preliminares e as colocamos na posição principal. O sexo penetrativo, por outro lado, acaba ficando de lado”, comentou a cineasta.

Além da perspectiva feminina, a explicação para a relativa ausência do sexo penetrativo na 2ª temporada de Bridgerton envolve o fato de uma grande parte das mulheres não conseguirem atingir o orgasmo apenas com penetração.

2ª temporada de Bridgerton tem viagem de drogas?

Outra cena que acabou ficando de fora da 2ª temporada de Bridgerton é a da viagem psicodélica realizada por Benedict, após o personagem tomar o chá alucinógeno do irmão Colin.

Em uma entrevista ao site Insider, o diretor Alex Pillai – que comanda o terceiro episódio da 2ª temporada – revelou que a droga em questão não é baseada em elementos da vida real.

Na versão original da cena, após ingerir o alucinógeno, Benedict participa do jantar da família. Colin faz de tudo para diminuir as suspeitas sobre o irmão, que aparece suado e hipnotizado pelo “brilho das velas”

A cena original, que ficou de fora da 2ª temporada de Bridgerton, é bem mais intensa.

“Originalmente, os dois embarcariam em uma viagem de verdade. O Colin também fica mais preocupado com a possibilidade deles serem descobertos”, comentou o ator Luke Newton em um papo com o Insider.

A 2ª temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix. A série foi renovada para um terceiro ano, que ainda não tem data de estreia.