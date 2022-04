Elenco clássico de Star Trek se reúne em nova série; veja

A terceira temporada de Star Trek: Picard contará com o retorno de todo o elenco clássico de Star Trek: The Next Generation. Isto é revelado em um novo vídeo compartilhado pelo Paramount+.

Star Trek: Picard é estrelada por Patrick Stewart. O ator se tornou mundialmente conhecido por liderar Star Trek: The Next Generation, e também interpretou o Professor Xavier, dos X-Men, no cinema.

Confira abaixo o vídeo com a grande novidade em Star Trek: Picard.

Revelada história insana do Star Trek de Quentin Tarantino

A Paramount confirmou que o diretor Matt Shakman, de WandaVision, comandará o novo filme de Star Trek, com Chris Pine e Zachary Quinto de volta ao elenco. Antes disso, Quentin Tarantino já esteve atrelado ao projeto e a ideia do filme foi revelada.

Em 2017, a Paramount e o produtor J.J. Abrams anunciaram terem amado a ideia de Tarantino para o filme da franquia. Ele se juntou ao roteirista Mark L. Smith, de O Regresso para assinar o roteiro do filme.

Smith revelou no podcast Bulletproof Screenwriting, em agosto de 2021, que a produtora de J.J. Abrams ligou para ele para oferecer o projeto na época.

“Eles simplesmente me ligaram e disseram: ‘Ei, você quer fazer isso? Quentin quer participar’. E eu disse, ‘Sim’”, disse o roteirista.

“E esse foi o primeiro dia em que conheci Quentin, na sala e ele estava lendo uma cena que ele escreveu e era uma cena de gângster incrível e legal, e ele estava andando de um lado para o outro. Eu disse a ele que fiquei muito bravo que não gravei no meu telefone. Seria tão valioso. Foi fantástico”.

Conforme a Variety, Quentin Tarantino queria levar uma atmosfera de Pulp Fiction para Star Trek, com uma história com ambientação dos anos 1930, com gangsters.

A inspiração partiu do 17º episódio da 2ª temporada da série original de Star Trek, que mostra a tripulação da Enterprise justamente visitando um planeta com essa ambientação.

“Eu ia à casa dele à noite e assistíamos a filmes antigos de gângsteres. Ficamos lá por horas… Estávamos apenas relaxando assistindo a filmes de gângsteres, rindo do diálogo ruim, mas falando sobre como isso iria inspirar o que queríamos fazer”.

Segundo o roteirista, a ideia de Star Trek de Tarantino era realmente “doida” e como “um episódio muito legal”. A trama incluía um pouco de viagem no tempo e aproveitava bastante o Capitão Kirk de Chris Pine. O projeto acabou sendo cancelado.

Não há data de estreia para o novo filme de Star Trek.