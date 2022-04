Eleven de Stranger Things admite que foi difícil filmar a 4ª temporada

A atriz que interpreta Eleven em Stranger Things, Millie Bobby Brown, admitiu que foi difícil gravar a quarta temporada.

Em entrevista com o Comic Book Resources, a estrela indicou que veremos um lado bastante sombrio de sua personagem.

“Vocês poderão ver Eleven no estado mais sombrio em que ela já esteve. Foi, definitivamente, a temporada mais difícil que eu já gravei.”

“Também existem algumas das coisas mais assustadoras que eu já vi. Com certeza.”

Millie Bobby Brown deixou claro que não pode comentar muito por enquanto, mas ela mal pode esperar para abrir o jogo sobre todos os detalhes.

“Em breve vou poder contar mais histórias e abordar minhas experiências como pessoa no set, gravando essas coisas realmente assustadoras.”

Astro de Stranger Things compara 4ª temporada a Harry Potter

A quarta temporada de Stranger Things já foi comparada a Game of Thrones pela escala do projeto. Agora, um ator da série da Netflix fez um paralelo com Harry Potter.

Finn Wolfhard, o Mike, falou sobre a tão esperada 4ª temporada em uma entrevista em grupo (via ScreenRant).

Descrevendo o tom cada vez mais maduro da série, o ator comparou Stranger Things a Harry Potter.

“Eu acho que inerentemente se torna mais sombria a cada temporada. Também fica mais engraçada, fica mais assustadora, mais dramática. Isso vem com todos nós crescendo e envelhecendo. Não vamos todos estar de perucas, com 40 anos, e gritando sobre Demogorgons”, disse o astro de Stranger Things.

“Eu acho que este é um bom exemplo dos Duffers tratando nossos personagens de acordo com suas idades. E eu gosto de comparar a Harry Potter – esses filmes ficaram mais sombrios com o tempo e é mais ou menos onde estamos agora na história, na minha opinião”, continuou Wolfhard.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.