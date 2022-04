Elite: 6ª temporada já está confirmada; veja o que esperar

Uma das séries mais populares da Netflix, Elite garantiu o Número 1 no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil. A 5ª temporada da série está fazendo o maior sucesso na plataforma, e fãs que já maratonaram os novos episódios querem saber: Elite está renovada para a 6ª temporada? No status da série, o público tem muitos motivos para comemorar.

Elite foi oficialmente renovada para a 6ª temporada em outubro de 2021. A renovação não foi exatamente uma surpresa, já que as tramas do colégio Las Encinas sempre são revitalizadas pela chegada de novos alunos.

Na 5ª temporada, por exemplo, Elite contou com reforços de peso no elenco. Um deles foi o ator brasileiro André Lamoglia, no papel do novo estudante Ivan.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 6ª temporada de Elite: elenco, reação dos fãs e data de estreia.

Conheça o elenco da 6ª temporada de Elite

Como é de praxe, o elenco da 6ª temporada de Elite trará de volta personagens conhecidos e introduzirá novas figuras em Las Encinas.

Além dos personagens introduzidos na 4ª e 5ª temporadas de Elite, a série já confirmou a chegada de novos alunos.

Para a 6ª temporada, Elite escalou os atores Alvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Alex Pastrana e Ander Puig. Detalhes sobre os personagens, entretanto, não foram revelados.

O que os fãs acharam da 5ª temporada de Elite?

Muitos fãs de Elite usaram as redes sociais para comentar sobre a 5ª temporada da série e dividir as expectativas para o futuro da produção. O site Express.UK reuniu algumas dessas reações; veja.

“A 5ª temporada de Elite é melhor que a 4ª, mas cara, o elenco original sempre terá um lugar especial no meu coração.”

“O que eu gostei mais em Elite 5 foi o fato dos novos episódios nos fazerem entender que os personagens têm sentimentos.”

“Elite é surreal, mas estou preso nesse surrealismo. É um prazer culpado, no qual eu posso acompanhar as histórias dos personagens sem simpatizar com nenhum deles.”

Data de estreia da 6ª temporada de Elite

A 5ª temporada de Elite terminou com um grande reviravolta, deixando o caminho aberto para as tramas do sexto ano.

Além de renovar Elite para a 6ª temporada, a Netflix também deu sinal verde para a produção de mais episódios do derivado Elite: Histórias Breves – no qual cada capítulo foca em um personagem diferente.

O streaming ainda não anunciou a data de estreia da 6ª temporada de Elite, mas caso siga o modelo de lançamento das temporadas anteriores, os novos episódios devem chegar em 2023.

Enquanto isso, as 5 primeiras temporadas de Elite continuam disponíveis na Netflix.