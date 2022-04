Elite: Ex-BBB se envolve em polêmica ao comentar série da Netflix

Um dos maiores sucessos da Netflix, Elite domina o Top 10 da plataforma sempre que lança uma nova temporada – o que acontece com frequência. Após a estreia do quinto ano, a ausência de representatividade entre provocou uma grande polêmica nas redes sociais, envolvendo até mesmo um ex-BBB.

As maiores novidades da 5ª temporada de Elite envolvem os novos integrantes do elenco. No quinto ano, a produção espanhola conta com o reforço do brasileiro André Lamoglia e da argentina Valentina Zenere.

No desenvolvimento de suas temporadas, Elite parece ter a intenção de construir um elenco internacional, formado por atores europeus e latinoamericanos.

Mas esse elenco peca pela falta de diversidade, principalmente na área étnica. Veja abaixo tudo sobre a controvérsia e tire suas próprias conclusões.

Entenda a polêmica de Elite com ex-BBB

Muitos fãs de Elite já haviam percebido que o colégio de Las Encinas é frequentado apenas por pessoas brancas.

A série já havia sido criticada por seu elenco “etnicamente uniforme”, mas a polêmica ficou ainda maior após uma postagem de um ex-BBB no Twitter.

O ex-BBB João Luiz Pedrosa, participante da 21ª edição do reality, usou as redes sociais para criticar a falta de diversidade no elenco de Elite.

“Pô, nenhum preto em Elite né galera. Negros na Espanha? Absurdo!”, ironizou o professor em duas postagens publicadas no dia 8 de abril.

O comentário alcançou mais de 14 mil curtidas, e encontrou apoio em uma boa parte dos seguidores. Alguns deles, afirmam que o problema não é apenas de Elite, mas sim de todas as produções espanholas da Netflix.

“Eu assisti algumas produções da Netflix Espanha e reparei que a maioria quase não tem negros no elenco. Valéria, As Telefonistas, Elite, A Cozinheira de Castamar são algumas que assisti. A Espanha está mais atrasada que o Brasil”, comentou um seguidor.

Alguns fãs de Elite, por outro lado, discordaram completamente do comentário de João.

“Considerando que os negros representam uma porcentagem pequena na Espanha, é coerente, não é como se fosse nos Estados Unidos ou no Brasil. E a principal minoria étnica de lá são os árabes representados por Omar e Nadia”, justificou um fã da série.

Entretanto, a explicação não convenceu. Para muitos, ela não justifica o fato da série não contar com a presença de atores negros em papéis de destaque.

“E desde quando isso é desculpa para não contratar pessoas negras para as produções?”, retrucou outro espectador.

Poucos dias depois, João retomou o debate em suas redes sociais, alertando sobre uma atitude perigosa de parte do público.

“Eu acho muito doido que toda vez que se questiona a presença ou não de pessoas pretas na mídia/tv/política e/ou qualquer outro espaço vem uma galera dizer que é encheção de saco. Tenho medo do futuro”, comentou o ex-BBB.

A 5ª temporada de Elite já está disponível na Netflix. Veja abaixo as reações originais dos internautas.