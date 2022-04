Elite: Último membro do elenco original se despede da série

Cada temporada de Elite traz uma nova classe de alunos ao colégio Las Encinas. Por isso, o fato de grande parte do elenco original já ter deixado a produção, não é exatamente uma surpresa. Recentemente, o último integrante da 1ª temporada da série da Netflix emocionou fãs ao confirmar sua despedida – confira abaixo.

Em suas primeiras temporadas, Elite contou com participações de alguns dos atores mais famosos da Espanha, como Jaime Lorente, María Pedraza, Miguel Herrán, Álvaro Rico, Danna Paola e Ester Exposito.

Os episódios mais recentes, por sua vez, introduziram aos espectadores da Netflix estrelas como Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Pol Granch, André Lamoglia e Valentina Zenere.

Vale lembrar que a 6ª temporada de Elite já está confirmada. Os novos episódios, entretanto, ainda não contam com previsão de estreia.

Tudo sobre a despedida de Omar Ayuso em Elite

Na trama de Elite, o ator espanhol Omar Ayuso interpreta o jovem Omar Shanaa, introduzido ainda na primeira temporada da série.

O tímido personagem vive com Ander – interpretado por Arón Piper – um dos ships mais populares da série.

Na 4ª temporada, o casal também passa a protagonizar um triângulo amoroso com Patrick, o personagem de Manu Rios.

Em 19 de abril de 2022, Ayuso emocionou os fãs de Elite ao confirmar sua despedida da série. Para marcar o momento, o ator publicou um texto tocante em seu Instagram (veja abaixo a postagem original).

“Após a semana da estreia, não posso deixar de compartilhar essas duas imagens: a primeira e última foto naquela que foi a jornada emocional mais importante de minha vida”, comentou o ator em seu Instagram.

Na postagem, Ayuso não poupou elogios ao elenco e à equipe de produção da série teen.

“Muito obrigado a todas as pessoas que me ajudaram no início desse inusitado caminho, no qual espero que consigamos nos encontrar outras vezes. Obrigado Omar! O show tem que continuar!”, agradeceu o astro de Elite.

A saída de Omar Ayuso confirma mudanças importantes em Las Encinas, com a despedida de todos os personagens da primeira temporada.

O elenco da primeira temporada de Elite foi formado por María Pedraza (Marina), Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Miguel Herrán (Christian), Jaime Lorente (Nano), Álvaro Rico (Polo), Arón Piper (Ander), Mina El Hammani (Nadia), Ester Expósito (Carla), Omar Ayuso (Omar) e Danna Paola (Lucrecia).

Todos os atores já deixaram a série – mas nada impede o retorno deles em participações especiais.

As 5 temporadas de Elite estão disponíveis na Netflix. Veja abaixo a emocionante postagem de despedida de Omar Ayuso.