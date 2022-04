Ellen Pompeo tem 2 episódios preferidos de Grey’s Anatomy

Já com 18 temporadas, escolher um único episódio de Grey’s Anatomy como preferido não é tarefa fácil. Ellen Pompeo, a própria Meredith, apontou dois capítulos como alguns de seus favoritos.

Pompeo foi convidada no Good Morning America (via Closer) e foi questionada sobre seu episódio favorito de Grey’s Anatomy.

Pompeo escolheu o episódio piloto, dizendo que era “uma conversão de estrelas”. O episódio piloto começou tudo, apresentando os cinco residentes originais que se tornaram muito próximos de Meredith.

Posteriormente, conversando com a Variety junto com Chandra Wilson, Debbie Allen e Krista Vernoff, Pompeo não conseguiu escolher um episódio favorito de Grey’s Anatomy, dizendo que houve “muitos bons”, mas depois admitiu que The Sound of Silence é um de seus favoritos, porque foi dirigido por Denzel Washington.

Curiosamente, houve muita tensão entre Pompeo e Washington no set.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está no ar nos Estados Unidos.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.