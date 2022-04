Elon Musk tira sarro da Netflix após perda de assinantes

Elon Musk foi ao Twitter para criticar e tirar sarro da Netflix após a gigante do streaming relatar perde de usuários no primeiro trimestre de 2022.

Em relatório a investidores, a companhia anunciou fluxo negativo de assinantes, tendo perdido 200 mil consumidores nesses primeiros meses do ano. Essa é a primeira vez em 10 anos que isso ocorre.

Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e outras companhias, que atualmente tenta comprar o Twitter, atribuiu a perda de assinantes à representatividade demonstrada em diversas produções da empresa.

“O vírus da mente progressista está tornando a Netflix impossível de assistir”, tuitou Elon Musk, sem oferecer qualquer base para a crítica dele.

De fato, a perda de assinantes da Netflix pode ser explicada por outros fatores, leia mais sobre o assunto, aqui.

Veja o tuite de Elon Musk, abaixo.

O que está acontecendo com a Netflix?

Em comunicado à imprensa e aos acionistas, os executivos da Netflix escrevem: Nosso crescimento de receita desacelerou consideravelmente, conforme mostram nossos resultados e previsões.

A carta continua, culpando a prática de compartilhamento de senhas entre usuários.

“O streaming está conquistando o linear, como prevíamos, e os títulos da Netflix são muito populares em todo o mundo. No entanto, nossa penetração doméstica relativamente alta – ao incluir o grande número de famílias que compartilham contas – combinada com a concorrência, está criando ventos contrários no crescimento da receita”, escrevem.

O texto continua: “O grande impulso do COVID para o streaming obscureceu a imagem até recentemente. Enquanto trabalhamos para reacelerar nosso crescimento de receita – por meio de melhorias em nosso serviço e monetização mais eficaz do compartilhamento multifamiliar – manteremos nossa margem operacional em torno de 20%. “

“A chave para o nosso sucesso tem sido nossa capacidade de criar entretenimento incrível de todo o mundo, apresentá-lo de maneiras altamente personalizadas e ganhar mais visualizações do que nossos concorrentes. Esses são os principais pontos fortes e vantagens competitivas da Netflix. Juntamente com nossa forte lucratividade, acreditamos que temos a base a partir da qual podemos melhorar significativamente e monetizar melhor nosso serviço a longo prazo”, diz a carta.