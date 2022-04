Equipe de The Walking Dead tinha várias ideias para derivado de Maggie

Lauren Cohan, estrela da série The Walking Dead, revelou recentemente que os produtores tinham várias ideias para um spin-off focado em sua personagem, Maggie.

Segundo ela, antes que a equipe decidisse pela história de Ilha dos Mortos, havia “três ou quatro” ideias diferentes para uma nova série derivada focada em Maggie — e, como sabemos agora, também em Negan.

“Sei que sempre houve três, talvez quatro opções de como Maggie acabaria em um spin-off. Para Maggie ou Negan, tinha um monte de ideias flutuando. Acho que essa história que Eli Jorne inventou, que é o que nós estará filmando para a primeira temporada de Ilha dos Mortos, foi realmente poderosa e uma forma muito interessante para os fãs verem esses personagens continuarem.”

Maggie e Negan não serão os únicos personagens de TWD a retornarem, já que Carol e Daryl também terão seu próprio spin-off no futuro, e a antologia Tales of the Walking Dead também estreia em 2022.

Ilha dos Mortos vem aí

Ilha dos Mortos, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

