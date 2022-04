Estrela de Bridgerton considera “torturante” gravar série da Netflix

Bridgerton é um dos maiores sucessos da Netflix, mas gravar a série não é uma experiência tão fácil. Assim revelou Polly Walker, que interpreta Portia Featherington.

A atriz de Bridgerton, disse em uma entrevista ao Vulture, que os vestidos de cores vivas de sua personagem são “um pouco torturantes”.

“Eu gostaria de estar vestida um pouco mais como Lady Bridgerton ou Lady Danbury em vez dessas cores fluorescentes”, disse ela, referindo-se às outras matriarcas do programa.

A atriz disse que usa principalmente jeans todo preto quando não está no personagem, mas usar as cores a ajudou a entrar na personagem.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.