Estrela de Bridgerton fez teste para entrar em Stranger Things

Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington na versão audiovisual de Bridgerton, produzida pela Netflix, revelou recentemente que antes de se juntar ao live-action baseado nos livros de Julia Quinn, ela tentou um papel em outra série da plataforma de streaming.

Anteriormente conhecida por seu trabalho no teatro e, mais tarde, pela série britânica Derry Girls, também disponível internacionalmente na Netflix, Nicola também já fez audições para o sucesso Stranger Things. A revelação foi durante uma entrevista ao Buzzfeed.

“Eu fiz o teste para Stranger Things alguns anos atrás… Eu fiz o teste para interpretar Robin, Maya Hawke conseguiu. Ela foi muito melhor do que eu jamais teria sido”, conta Coughlan.

E ela não foi a única a sonhar com o papel: Emilia Jones, que recentemente se tornou muito conhecida em todo o mundo pela série Locke & Key e pelo filme CODA: No Ritmo do Coração, vencedor do Oscar, também havia feito a audição para a vaga de Robin em Stranger Things.

No entanto, embora Nicola Coughlan não tenha conseguido o papel para Stranger Things, ficou nítido que a Netflix se tornou fã da atriz e, então, a contratou para o elenco de Bridgerton, que é hoje um dos maiores sucessos de audiência da plataforma de streaming.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.