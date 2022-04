Estrela de Grey’s Anatomy quase fez história em NCIS

Bem antes de NCIS: Hawai’i trazer Vanessa Lachey como a Agente Especial Jane Tennant, Kim Raver, a Drª. Teddy Altman de Grey’s Anatomy e Station 19, quase protagonizou NCIS: Red.

Com isso, ela faria história ao ser a primeira agente especial da franquia como protagonista.

A série mostraria uma equipe móvel de agentes, que seria enviada para diferentes locais nos EUA. Apesar do conceito intrigante, a série foi engavetada e NCIS: New Orleans foi desenvolvida no lugar.

No seriado, Raver viveria Paris Summerskill, que lidaria com o ressurgimento do ex-parceiro dela, Roy Haines.

A protagonista seguiria o estilo de Gibbs, como durona, mas justa, com muita tensão entre ela e Roy Haines.

Além disso, com novas locações a cada episódio, NCIS: Red poderia ter trazido uma atmosfera renovada semanalmente, possibilitando, inclusive, crossovers com outras séries da CBS.

Após 19 anos, fãs encontram erro hilário na 1ª temporada de NCIS

NCIS está no ar desde 2001 e desde então os fãs assistem e reassistem os episódios da longeva série. Um desses fãs apontou um erro logo na primeira temporada.

No segundo episódio da série, Gibbs e equipe investigam um caso de um paraquedista que morreu quando o paraquedas dele não abriu. Mais para o fim do capítulo, o líder da equipe interroga um suspeito e nesse momento podemos ver o erro.

No reflexo do espelho da sala podemos ver claramente um membro da equipe de produção de NCIS. Ele está desfocado, mas claramente está ali.

Na publicação do Reddit, o fã compartilhou uma captura de tela do episódio e muitos fãs disseram que isso é bastante comum em cenas com espelhos.

Fãs também disseram que as cenas dentro do mortuário em NCIS costumam trazer esse tipo de erro. Veja a imagem, abaixo.

NCIS é exibida no Brasil pelo canal AXN.