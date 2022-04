Estrela de Outlander indica retorno após destino trágico na 6ª temporada

Alerta de spoilers

Jessica Reynolds interpreta Malva Christie na sexta temporada de Outlander. A personagem teve um trágico destino no sexto episódio da série, mas a atriz indicou que podemos vê-la ainda no futuro.

A personagem, que estava grávida, foi encontrada com a garganta cortada e Claire tentou fazer um parto emergencial para salvar o bebê. No fim, no entanto, os dois morreram.

Reynolds indicou que essa pode “não ser a última vez” que vemos Malva Christie em Outlander (via Express).

“Podem ter alguns flashbacks, talvez algumas coisas que filmamos”, disse a atriz de Outlander.

Outlander revela primeira foto da 7ª temporada

A sétima temporada de Outlander já começou a ser gravada. Com isso, a primeira imagem do elenco reunido foi divulgada.

Os criadores da série divulgaram uma foto de Sophie Skelton, Caitriona Balfe, sam Heughan e Richard Rankin lado a lado.

Não contente apenas com isso, o próprio Sam Heughan, que vive Jamie na série, compartilhou outra imagem no Twitter.

“Pera aí! Isso é a sétima temporada de Outlander?!?!?! Aí sim!”, escreveu Sam Heughan no tuite. Veja abaixo.

Outlander já exibe a sexta temporada. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

Clique aqui para assinar o Star+ e ficar por dentro do seriado.