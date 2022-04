Estrela de The Last of Us na HBO confessa sobre experiência com o game

Pedro Pascal pode interpretar Joel na série de The Last of Us. O ator do seriado da HBO, no entanto, não teve uma experiência muito boa com o game original.

Pascal revelou que simplesmente não era muito bom em jogar The Last of Us quando finalmente conseguiu pegar um controle.

Quando o assunto inevitável da série surgiu em entrevista à GQ, o ator admitiu que, logo após começar a jogar, teve que entregar o jogo ao seu sobrinho. O ator disse que suas habilidades simplesmente não estavam à altura.

“É tão triste, eu não tenho nenhuma habilidade. Eu tentei, você sabe. E então foi apenas uma questão de minutos antes de eu entregar ao meu sobrinho. Realmente é preciso um tipo específico de habilidade, e eu não tenho”.

Mais sobre The Last of Us

A série de The Last of Us é estrelada por Pedro Pascal, conhecido por seu trabalho em The Mandalorian e Game of Thrones.

Ele interpreta Joel, protagonista do primeiro jogo e coadjuvante na continuação, que, por sua vez, é protagonizada por Ellie.

A personagem Ellie será interpretada Bella Ramsey, que também esteve em Game of Thrones.

The Last of Us é uma produção da HBO, ou seja, também terá lançamento através do serviço de streaming HBO Max.

Por enquanto, não existe uma data de lançamento para a série de The Last of Us.