Ethan Hawke tem teoria inusitada sobre vilão de Cavaleiro da Lua

Ethan Hawke interpreta o vilão Arthur Harrow em Cavaleiro da Lua. No entanto, ele tem uma teoria inusitada sobre o personagem: ele acha que Harrow é não somente o herói da série do Disney+, como o protagonista.

De acordo com o produtor executivo Grant Curtis, falando ao Marvel.com, Hawke insistiu anteriormente que vê Harrow como o herói do seriado do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

“Eu estava ouvindo Ethan falar outro dia – e obviamente ele é o ‘vilão’, entre aspas, da série, ele é o antagonista”, disse Curtis.

“Ethan estava dizendo: ‘Eu posso argumentar muito bem que Harrow é na verdade o protagonista da série. Ele é o mocinho’. Há uma teoria de que o que Arthur Harrow está falando na verdade não é tão diabólico. Na verdade, existem algumas coisas realmente interessantes em sua teologia”.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+.