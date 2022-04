Explicamos o final da 1ª temporada de Anatomia de um Escândalo

Alerta de spoilers

A primeira temporada de Anatomia de um Escândalo chegou na Netflix e conta com um final surpreendente.

Na trama, James é acusado de ter estuprado duas mulheres, mas acaba sendo considerado inocente no julgamento.

Sophie, a esposa de James, deixa-o, e garante que ele não saíra impune nessa situação, basicamente acabando com a carreira de James no serviço público.

Ela entra em contato com uma pessoa que conhece na imprensa e informa o que aconteceu com Alec, amigo de James na universidade.

James vai para a prisão?

Na noite em que James estuprou Holly, ele encontrou Tom no telhado com Alec a fim de usar drogas. Sob efeito das drogas, Alec acaba caindo do telhado. Foi justamente Tom quem conseguiu as drogas e James o tirou de lá o mais rápido possível para a polícia não descobrir.

Mas agora, Sophie revelou seu segredo cuidadosamente guardado ao mundo, efetivamente implicando o primeiro-ministro em uma morte induzida por drogas e acusando James de ser um cúmplice.

Na última cena da temporada, James é levado pela polícia, provavelmente para interrogatório. Se tudo se encaixar, esse escândalo em particular pode levar à queda do governo.

Além disso, tanto Tom quanto James podem acabar na prisão. Sophie pode não ter sido capaz de fazer justiça a Olivia e Kate, mas ela garante que seu estuprador será punido.

A primeira temporada de Anatomia de um Escândalo está disponível na Netflix.