Explicamos o final da 2ª temporada de Boneca Russa

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Boneca Russa chegou ao catálogo brasileiro da plataforma em 20 de abril. Como era de se esperar, os novos episódios não demoraram a figurar no Top 10 de diversos países. Quem já conferiu o novo ano da dramédia quer saber: o que realmente acontece no surpreendente desfecho?

“Em seu aniversário de 36 anos, Nadia morre. Mas retorna para morrer de novo. E de novo. Presa nesse ciclo surreal, só lhe resta encarar a própria mortalidade”, afirma a sinopse oficial de Boneca Russa na Netflix.

Protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is the New Black), Boneca Russa também conta com Greta Lee e Charlie Barnett no elenco.

Ficou confuso sobre o verdadeiro significado do final da 2ª temporada de Boneca Russa na Netflix? O site Den of Geek explicou tudo sobre a chocante conclusão; veja abaixo.

O final explicado de Boneca Russa na Netflix

Existem vários paradoxos na 2ª temporada de Boneca Russo, mas nenhum deles quebra a realidade como a cena em que Nadia remove seu eu infantil dos anos 80 – provavelmente para prevenir o acontecimento de um evento traumático.

Mas por que essa alteração em particular ocasiona um caos bem maior que as outras tentativas de mudar o passado realizadas pela protagonista?

A resposta está nos krugerrands. Quando Nadia percebe que o tesouro familiar tirado dos nazistas levou diretamente ao negócio das moedas de ouro, ela entende que sua interferência no passado, na verdade, causou as circunstâncias lembradas por ela mesma, ao invés de mudar qualquer coisa.

É uma espécie de loop fechado, um paradoxo ontológico. Esses círculos contidos em si mesmos não interferem no fluxo da realidade – apenas criam confusos relacionamentos temporais.

Ou seja: a realidade simplesmente não consegue aceitar o fato de Nadia levar sua encarnação infantil ao presente. Por isso, a atitude da personagem causa caos desenfreado.

A 2ª temporada de Boneca Russa, assim como o primeiro ano, funciona como uma espécie de metáfora.

A mensagem dos primeiros episódios era sobre aceitação e superação de culpa. Já a 2ª temporada, é sobre como o passado modela o presente e o futuro.

Nadia percebe que, ao não viver o presente, acabou perdendo os últimos momentos de Ruthie.

Apenas quando ela vê a única mãe que conheceu presa em uma ascensão perpétua nas escadas da festa de aniversário, aceita o que Alan já havia sido: a necessidade de levar o bebê de volta ao passado.

A grande mensagem de Boneca Russa na Netflix

Mas não é tão simples: como indica Horse, “quanto mais próximo você chega do centro da Terra, mais perto você fica da verdade”.

Para Alan, o processo de aceitação envolve seu encontro com uma antepassada. Ao voltar ao passado, o personagem de Charlie Barnett conhece sua avó, que confirma não ter ideia se Lenny conseguiu deixar Berlim Oriental como resultado de seus esforços nos anos 60.

Alan tem dificuldades para entender por que alguém arriscaria tudo, mesmo sabendo que o Muro de Berlim eventualmente seria derrubado.

Mas, é claro, Lenny se preocupava apenas com seu próprio presente, perspectiva que também deveria ser adotada por Alan.

A aceitação de Nadia é bem mais simbólica. Na reta final da série, a protagonista é forçada a escolher entre o saco de krugerrands e o bebê. Nadia, obviamente, escolhe o bebê. Ela devolve o recém-nascido para Lenora, sob o olhar orgulhoso de várias versões de sua família.

“Nós somos o que somos devido às terríveis derrotas e grandes vitórias que experimentamos em nossas vidas”, afirma a análise do site Den of Geek sobre o significado da temporada final de Boneca Russa.

Como já diria a sábia avó de Alan: “Não podemos passar nossas vidas com tanto medo de fazer o movimento errado, senão, nunca viveremos em primeiro lugar”.

No final de Boneca Russa, os dois protagonistas entendem que o sentido da vida não é procurar por “Coney Island” – aquela coisa que tornaria tudo melhor, caso tivesse acontecido.

Dessa forma, a 2ª temporada de Boneca Russa convida os espectadores a saborear cada momento, ao invés de ficarem presos no mundo do “e se?”.

A 2ª temporada de Boneca Russa está disponível na Netflix.