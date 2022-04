Explicamos o final da 5ª temporada de Elite

A série espanhola Elite está de volta à Netflix com novos episódios.

Estreou na última sexta-feira, 08 de abril, a quinta temporada do sucesso de audiência, com novos episódios e muito mais intrigas.

Quer descobrir o que rolou e entender como acabou a temporada? Confira o nosso resumo logo abaixo!

Mas atenção: contém grandes e decisivos spoilers da quinta temporada de Elite!

O que está acontecendo em Elite

Na temporada passada, Armando foi assassinado e Samuel e Benjamín estão lidando com as consequências, ainda mais agora que o chip do celular de Armando foi descoberto e novas informações vazaram.

Elodie revelou que Phillipe a abusou sexualmente, e a recém-chegada Isadora passa a se tornar o novo interesse romântico do rapaz. Cayetana tenta ajudá-lo a encontrar uma terapeuta para lidar com o alcoolismo.

Enquanto isso, Samuel também tenta levar adiante seu relacionamento com Ari, agora que Guzmán está fora de vista, e vários novos relacionamentos amorosos começam a se desenvolver.

Samuel está vivo ou morto?

Samuel conseguiu pegar o chip de Armando que estava com Mencía, na tentativa de entregá-lo à polícia para tirar o seu nom do caso, mas Benjamín implora que eles se encontrem para conversar antes que Samuel faça algo.

No encontro, Benjamín oferece para Samuel o seu total apoio e financiamento pra que o garoto estude Universidade de Oxford, com bolsas adicionais e até uma oferta de emprego em sua empresa, em troca apenas de seu silêncio. Samuel rejeita a oferta, afirmando que sua consciência limpa vale mais do que isso.

Benjamín não gosta da decisão de Samuel e tanta pegar o chip a força, e enquanto brigam Samuel escorrega, bate a cabeça no chão de concreto e cai na piscina. Benjamín não faz nenhum esforço para chamar uma ambulância, mas Patrick consegue chegar ao local e evitar que Samuel morra afogado.

Ele acorda temporariamente, mas ele perdeu muito sangue e acaba caindo novamente. Os indícios são de que Samuel morreu, mas a temporada termina sem confirmar o estado de saúde do personagem, que só deve ser revelado com certeza na sexta temporada da série.

Benjamín é preso?

Sim, Benjamin é preso na quinta temporada de Elite. Ele foge sem prestar socorro a Samuel, priorizando sua segurança por medo de ser acusado de tentativa de homicídio. Mencía, no entanto, evita ser egoísta e chama a polícia, percebendo que seu pai não merece uma segunda chance. Assim, Benjamín é preso.

Não ficou provado, no entanto, se a polícia conseguiu pegar o chip com as provas contra Benjamín, já que ele estava na bolsa de Samuel quando o rapaz caiu na piscina. Não se sabe ainda se Mencía entregou o cartão para a polícia, mas esse fator pode ser decisivo para o destino de Benjamín na próxima temporada.

Patrick e Iván ficam juntos?

Iván estava nutrindo sentimentos por Patrick, mas tudo se complicada ao descobrir que o rapaz estava se relacionado com Cruz, o pai de Iván. O pai, ao saber de como seu filho estava sofrendo com isso, prometeu que nunca mais se envolverá com Patrick, deixando o caminho livre para os dois. Poderemos ver mais do casal na próxima temporada.