Fala de Daryl em The Walking Dead está deixando fãs surtados

Daryl Dixon (Norman Reedus) é um dos poucos sobreviventes de The Walking Dead, e os fãs não estão gostando do rumo que sua história está tomando agora que a série entrou na reta final.

Na primeira temporada, Daryl era do tipo rude que não se dá bem com ninguém além de seu irmão, Merle Dixon (Michael Rooker). No entanto, com o passar do tempo, ele foi criando laços com novas pessoas.

Os fãs, no entanto, não deixaram de se decepcionar com o seu comportamento na temporada final de The Walking Dead, que vai completamente contra as origens do personagem.

Agora, ele sem mostra conformado com as regras estritas da Commonwealth, em sua tentativa de proteger Judith (Cailey Fleming) e R.J. Grimes (Antony Azor). Um confronto inevitável entre os dois grupos deve acontecer em breve, e uma fala de Daryl pode ter revelado de qual lado ele ficará.

A reação da internet

No episódio 15 da 11ª temporada de The Walking Dead, Daryl se posicionou contra Hornsby e causou muito alvoroço nas redes sociais, com fãs ao seu favor agora que ele, finalmente, parece estar retomando à sua personalidade original.

No episódio, o personagem confronta: “Você virou este lugar de cabeça para baixo e não encontrou nada. Então, a menos que você queira morrer por nada, diga a eles para largar as armas antes que algo realmente ruim aconteça!”

Algo que os fãs de The Walking Dead elogiaram na cena foi o uso de um palavrão, “f*cking”, afirmando que isso deu muito mais intensidade para o momento.

Os quadrinhos também são cheios de palavrões, e um fã disse que seria bom se a série os usasse mais: “Só sendo honesto, vocês deveriam usar muito mais. Faz algumas cenas parecerem muito mais genuínas e ruins. Não sei por que a AMC é tão dura com as pessoas dizendo a palavra ‘f***’ em uma série classificada como conteúdo maduro. Não faz sentido para mim”.