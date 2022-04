Fãs comparam temporada final de série da Netflix com a de Game of Thrones

Os fãs acharam a última temporada de The Last Kingdom, da Netflix, muito melhor que a de Game of Thrones.

O encerramento de Game of Thrones gerou controvérsia, dividindo opiniões entre o público, já que muitas pessoas não gostaram de algumas decisões que foram tomadas na história.

Já The Last Kingdom teve, na visão da maioria dos fãs, uma conclusão bastante satisfatória em sua última temporada.

Um internauta escreveu no Twitter: “The Last Kingdom. Melhor do que Game of Thrones. Esse é o tuíte.”

“The Last Kingdom é tudo o que Game of Thrones queria ser”, comentou outra pessoa.

Outro fã disse: “Não consigo parar de pensar no final de The Last Kingdom. É como Game of Thrones deveria ter terminado, de maneira épica.”

Confira abaixo estas e outras reações dos internautas.

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio, como citado antes.

O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos.

Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

The Last Kingdom tem cinco temporadas na Netflix. A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada.