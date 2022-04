Fãs de Bridgerton descobrem segredo em cena de sexo de Anthony e Kate

Na 2ª temporada de Bridgerton, o casal Kate e Anthony tirou o fôlego dos assinantes da Netflix. Os personagens protagonizam uma excitante cena de sexo no sétimo episódio – momento visto como um dos melhores do novo ano. Fãs da série de Shonda Rhimes também descobriram um significado secreto na sequência quente – você viu?

Seguindo o modelo da saga de Julia Quinn, cada temporada da série foca em um dos irmãos Bridgerton. A primeira adaptou para a Netflix o livro “The Duke and I”, sobre o romance entre Daphne Bridgerton e Simon Basset.

O segundo ano, por sua vez, acompanha a história do livro “The Viscount Who Loved Me”, sobre a paixão de Anthony e Kate.

A revista Cosmopolitan revelou o significado secreto por trás da cena de sexo de Kate e Anthony na 2ª temporada de Bridgerton; veja abaixo.

O significado secreto da cena quente de Kate e Anthony em Bridgerton

Na 2ª temporada, o foco principal foi o relacionamento entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley).

A história começa com Anthony cortejando Edwina, a irmã mais nova de Kate – antes de desenvolver uma forte conexão com a personagem de Simone Ashley.

O casamento de Anthony e Edwina termina antes mesmo de começar, e Kate finalmente se sente livre para expressar seus desejos.

A relação de Kate e Anthony culmina no momento mais quente da 2ª temporada, uma cena de sexo que acontece no sétimo episódio.

Embora muitos fãs não tenham percebido, a cena em questão traz um significado secreto muito emocionante.

“Durante a cena de sexo, Anthony beija Kate no pescoço, no local que havia sido picado por uma abelha no episódio anterior. O significado não envolve apenas o fato de Anthony e Kate terem compartilhado a primeira conexão nos jardins dos Bridgerton, mas também referencia a morte do pai de Anthony e o desejo do personagem de proteger sua amada”, comenta a análise do site Cosmopolitan.

Os poucos fãs de Bridgerton que perceberam a referência, também elogiaram o detalhe nas redes sociais.

“Acabei de lembrar que ele beija Kate no lugar onde ela foi picada! É um verdadeiro romance, uma cena perfeita”, comentou um fã no Twitter.

Bridgerton já foi renovada para mais uma temporada na Netflix. Embora Jonathan Bailey e Simone Ashley já estejam confirmados nos novos episódios, o terceiro ano deve focar na história de Benedict Bridgerton.

Enquanto isso, as duas primeiras temporadas de Bridgerton continuam disponíveis na Netflix.