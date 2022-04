Fãs de NCIS: Los Angeles AMARAM essa cena de G. Callen

A 8ª temporada de NCIS: Los Angeles contou com um episódio muito fofo, e os fãs de G. Callen (Chris O’Donnell) amaram!

Callen é um personagem misterioso com um passado tenso como ex-espião. Sua apresentação é tão fechada que foi apenas na temporada anterior que os espectadores descobriram seu primeiro nome, Grisha.

Devido a isso, ele não é um personagem que rende muitos momentos divertidos na série, estando sempre muito ligado à ação e ao crime, mas a oitava temporada resolveu suavizar um pouco sua imagem — e os fãs amaram!

Confira o que rolou:

Um momento fofo, para variar

Callen, apesar de ser um personagem mais fechado, tem um relacionamento romântico complexo com Anna, e os fãs são tão apaixonados pelo casal que o apelidaram carinhosamente de Callanna.

E os shippers tiveram um momento de deixar o “coração quentinho”, conforme a dupla querida viveu um breve momento musical na temporada oitava temporada da série.

Na cena em questão, Callen e Anna pretendem tirar um dia de folga a dois, mas são chamados para levar um prisioneiro até outro lugar. Mesmo assim, estão decididos a terem um dia romântico, e em boa parte do trajeto mostram suas habilidades musicais ao som de You’re the One that I Want, uma das músicas do filme musical Grease.

O momento fofo se torna divertido graças a presença do prisioneiro, que não se impressiona com a qualidade vocal do casal e compara esse momento a uma tortura. Os fãs da série, no entanto, acharam o momento fofo.