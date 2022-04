Fãs de The Walking Dead percebem gafe em momento dramático da 11ª temporada

Alerta de spoilers

A segunda parte da temporada final de The Walking Dead chegou ao fim e em momento dramático do episódio final dessa leva de capítulos, os fãs perceberam uma gafe.

Na cena em questão, Maggie precisa decidir se confia em Negan, conforme ela prepara as defesas de Hilltop contra a Commonwealth.

No momento do discurso de Negan, os fãs no Reddit perceberam que algo inesperado acontece: Lauren Cohan, a Maggie, é atingida por algo na cabeça.

“Negan está fazendo um discurso melodramático sobre Hilltop ser uma m*rda de lugar que não vale ser salvo e Lauren Cohan é atingida por uma bolota na cabeça”, escreveu o fã.

Teaser de episódios finais de The Walking Dead traz conexão com Rick Grimes

O fim de The Walking Dead se aproxima. Com a exibição do fim da parte 2 da temporada final, a terceira parte ganhou um teaser que traz conexão com Rick Grimes.

A prévia indica a iminente guerra contra a Commonwealth, ou ao menos contra os líderes da comunidade e traz uma arma bastante familiar.

Vemos Daryl usando o revólver de Rick Grimes. A arma foi encontrada após o personagem ter explodido a ponte na nona temporada.

Depois disso, ela foi passada para Judith, que a empunhou desde então. É incerto por que exatamente Daryl está com o revólver.

