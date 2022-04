Fãs descobrem easter eggs de Thor e Pantera Negra em Cavaleiro da Lua

Os fãs descobriram easter eggs de Thor e Pantera Negra em Cavaleiro da Lua, nova série da Marvel.

Em uma cena, o personagem principal aparece pesquisando em sua grande coleção de livros.

Dois livros apresentam conexão com Thor e Pantera Negra: What’s Old Is New Again: Asgard e History of Wakanda.

Esses easter eggs mostram como o MCU é totalmente interligado, mesmo no caso de Cavaleiro da Lua, que é uma produção um pouco mais isolada.

Confira abaixo uma imagem com os easter eggs de Thor e Pantera Negra em Cavaleiro da Lua.

Série com Oscar Isaac

Cavaleiro da Lua é estrelada por Oscar Isaac, conhecido por Duna, Star Wars e outros trabalhos.

O elenco também conta com Ethan Hawke, de Dia de Treinamento e A Entidade.

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.

